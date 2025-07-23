В Турции раскрыли конечную цель переговоров между Россией и Украиной

Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако ожидания относительно его влияния на экономику были пересмотрены. В начале июня в Турции уже проходил второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, на котором обсуждались вопросы обмена пленными и прекращения огня на отдельных участках. Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем продолжаются на фоне изменяющейся ситуации.