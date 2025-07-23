В Турции раскрыли конечную цель переговоров между Россией и Украиной

Фидан заявил конечную цель переговоров в Стамбуле.
Конечной целью переговоров между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле, является достижение соглашения о прекращении огня. Его слова приводит телеканал «Вести».
«Конечная цель этих переговоров — выход на прекращение огня», — отметил министр. Он подчеркнул, что Турция выступает за дипломатическое разрешение конфликта и прилагает усилия для установления мира.
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Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако ожидания относительно его влияния на экономику были пересмотрены. В начале июня в Турции уже проходил второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, на котором обсуждались вопросы обмена пленными и прекращения огня на отдельных участках. Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем продолжаются на фоне изменяющейся ситуации.