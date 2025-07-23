На Воробьевых горах произошел пожар

23 июля в жилом доме по улице Мытной на юге Москвы загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна, они пострадали, их доставили в больницу. Сообщалось, что в результате пожара пострадали десять человек.