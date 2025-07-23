Мужчина выстрелил в женщину из лука на заводе в Петербурге

В Санкт-Петербурге инцидент на одном из производственных объектов завершился выстрелом из лука в женщину, произведенным ее коллегой. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Инцидент произошел у входа на завод, находящийся на улице Курчатова в Выборгском районе.
Пострадавшая от стрелы женщина была доставлена в медицинское учреждение.
Мужчина, совершивший выстрел, был задержан и отправлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Установлено, что ему 39 лет.
Правоохранительные органы занимаются установлением причин конфликта и всех деталей случившегося. Рассматривается вопрос о начале уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка устроила стрельбу на фестивале.