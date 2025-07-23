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Мужчина выстрелил в женщину из лука на заводе в Петербурге

Женщина, получившая ранение стрелой, госпитализирована.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге инцидент на одном из производственных объектов завершился выстрелом из лука в женщину, произведенным ее коллегой. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Инцидент произошел у входа на завод, находящийся на улице Курчатова в Выборгском районе.

Пострадавшая от стрелы женщина была доставлена в медицинское учреждение.

Мужчина, совершивший выстрел, был задержан и отправлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Установлено, что ему 39 лет.

Правоохранительные органы занимаются установлением причин конфликта и всех деталей случившегося. Рассматривается вопрос о начале уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка устроила стрельбу на фестивале.