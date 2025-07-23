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Переговоры России и Украины в Стамбуле перешли в закрытый режим

Переговоры между российской и украинской делегациями стартовали во дворце Чираган в Стамбуле. Они пройдут в закрытом режиме, сообщают СМИ.

Переговоры РФ и Украины пройдут в закрытом режиме.

Переговоры между российской и украинской делегациями стартовали во дворце Чираган в Стамбуле. Они пройдут в закрытом режиме, сообщают СМИ.

После публичной части, в ходе которой глава турецкого МИД поприветствовал участников, стороны продолжили диалог за закрытыми дверями. Переговоры проходят в конфиденциальном формате, без допуска прессы и посторонних лиц. Об этом пишет РИА Новости.

Делегацию РФ на встрече возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. С украинской стороны переговоры ведет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в Стамбуле после предыдущих встреч, на которых стороны обменялись меморандумами и обсудили ключевые вопросы. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отмечал высокий профессионализм и корректность российской делегации. Встреча проходит при усиленных мерах безопасности и значительном внимании прессы.

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