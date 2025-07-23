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Автомобиль перевернулся после ДТП на Нижегородской эстакаде в Москве

Автомобиль перевернулся после ДТП на Нижегородской транзитной эстакаде. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобиль перевернулся после ДТП на Нижегородской транзитной эстакаде. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, движение в районе аварии оказалось затруднено. Сотрудники городских оперативных служб работают на месте случившегося. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточнятся.

— Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария также произошла на 107-м километре внешней стороны МКАД. На место происшествия прибыли оперативные службы города. В этот же день на внешней стороне Третьего транспортного кольца, на Хорошевской эстакаде, произошло столкновение нескольких автомобилей.