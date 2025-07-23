«На Нижегородской транзитной эстакаде произошло ДТП с последующим опрокидыванием одного из автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено», — говорится в сообщении.
В Москве на Нижегородской транзитной эстакаде в ДТП перевернулась машина
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Автомобиль перевернулся в результате аварии на Нижегородской транзитной эстакаде в Москве, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.