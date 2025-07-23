Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на Нижегородской транзитной эстакаде в ДТП перевернулась машина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Автомобиль перевернулся в результате аварии на Нижегородской транзитной эстакаде в Москве, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Аргументы и факты

«На Нижегородской транзитной эстакаде произошло ДТП с последующим опрокидыванием одного из автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено», — говорится в сообщении.