Следователь ответил на главные вопросы по делу о гибели восьми пациентов в медучреждении в Петербурге

По словам следователя, его коллеги столкнулись с множеством трудностей: огромный объем документации, необходимость проведения сложных экспертиз, а также допросы сотен участников процесса. Было установлено, что технический барий с завода имени Карпова поставлялся через посредников с полным комплектом сопроводительных документов, в которых указывалось, что вещество нельзя использовать в медицине. Условия хранения и транспортировки могли привести к образованию ядовитых соединений, что и вызвало массовые отравления.