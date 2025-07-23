Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция назвала условие отправки своих миротворцев на Украину

Турция заявила о готовности обеспечить мониторинг возможного прекращения огня на Украине, если стороны достигнут соответствующей договоренности. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турция готова помочь мониторить прекращение огня на Украине.

Турция заявила о готовности обеспечить мониторинг возможного прекращения огня на Украине, если стороны достигнут соответствующей договоренности. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня», — заявил Хакан Фидан. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако эти ожидания были пересмотрены на фоне экономической ситуации. В мае и июне 2025 года в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между представителями России и Украины, итогом которых стал обмен пленными и обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Сейчас стороны продолжают консультации при посредничестве Турции.