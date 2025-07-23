Турция назвала условие отправки своих миротворцев на Украину

Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако эти ожидания были пересмотрены на фоне экономической ситуации. В мае и июне 2025 года в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между представителями России и Украины, итогом которых стал обмен пленными и обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Сейчас стороны продолжают консультации при посредничестве Турции.