Полиция расследует шокирующую смерть матери и дочери после ошибки диспетчера

Согласно заключению патологоанатома, Леуга умерла от пневмонии. Причина смерти её дочери пока не установлена. Предположительно тела могли находиться в течение недель или месяцев пока их не обнаружат. При этом Альфонсину ранее госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, но настояла на выписке, потому что дома находилась Лорейн, и отказалась от повторного визита в больницу.