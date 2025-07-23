Украинцы впервые появились на переговорах с Россией в костюмах. Фото

Российская делегация на переговорах с Украиной.
Большинство членов украинской делегации на переговорах с российской стороной появились в классических костюмах. Лишь один участник был одет в камуфляжную форму, а министр обороны Украины Рустем Умеров выбрал для встречи водолазку.
«Большая часть украинской делегации на переговорах с Россией в костюмах, один человек в “камуфляже”. Умеров в водолазке», — передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Встреча проходит во дворце Чираган в Стамбуле. Она состоится в закрытом режиме.
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ в костюмах, один человек камуфляже Фото: Александр Рюмин / РИА Новости.