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Украинцы впервые появились на переговорах с Россией в костюмах. Фото

Большинство членов украинской делегации на переговорах с российской стороной появились в классических костюмах. Лишь один участник был одет в камуфляжную форму, а министр обороны Украины Рустем Умеров выбрал для встречи водолазку.

Российская делегация на переговорах с Украиной.

Большинство членов украинской делегации на переговорах с российской стороной появились в классических костюмах. Лишь один участник был одет в камуфляжную форму, а министр обороны Украины Рустем Умеров выбрал для встречи водолазку.

«Большая часть украинской делегации на переговорах с Россией в костюмах, один человек в “камуфляже”. Умеров в водолазке», — передает корреспондент РИА Новости.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Встреча проходит во дворце Чираган в Стамбуле. Она состоится в закрытом режиме.

Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ в костюмах, один человек камуфляже Фото: Александр Рюмин / РИА Новости.

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