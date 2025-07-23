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Полное видео со вступительным словом главы МИД Турции Фидана на переговорах России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил перед участниками российско-украинских переговоров в Стамбуле. Он подтвердил готовность своей страны к помощи в урегулировании конфликта. Об этом дипломат заявил в видеообращении.

Турецкий дипломат сделал заявление на переговорах РФ и Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил перед участниками российско-украинских переговоров в Стамбуле. Он подтвердил готовность своей страны к помощи в урегулировании конфликта. Об этом дипломат заявил в видеообращении.

«Турция готова делать все возможное для продвижения переговорного процесса между Россией и Украиной. У Турции есть возможность контролировать соблюдение перемирия, если Россия и Украина договорятся о нем», — передает telegram-канал «Вести» слова Фидана.

По словам Фидана, Турция также может способствовать проведению обмена пленными. Он добавил, что Стамбульские переговоры открывают сторонам конфликта путь к миру. Фидан поблагодарил участников делегаций и выразил надежду на результативность переговорного процесса.

Делегацию РФ на встрече возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. С украинской стороны переговоры ведет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной проходит в Стамбуле после предыдущих встреч, на которых стороны обменялись меморандумами и обсудили ключевые вопросы. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отмечал высокий профессионализм и корректность российской делегации. Встреча проходит при усиленных мерах безопасности и значительном внимании прессы.

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