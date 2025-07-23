Силовой кабель загорелся на стройплощадке на Воробьевых горах в Москве

На строительной площадке большого трамплина на Воробьевых горах в Москве в среду, 23 июля, загорелся силовой кабель.
По данным журналистов, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ждали отключения электричества, чтобы приступить к тушению, передает Telegram-канал Shot.
Позднее в Telegram-канале «МЧС Москвы» уточнили, что пожар произошел в приямке реконструируемого здания на улице Косыгина, и сообщили, что его оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших в результате возгорания на данный момент нет.
23 июля на улице Мытной в Москве произошел пожар. В результате случившегося три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа, из соседних квартир эвакуировали 15 человек. В горящей квартире погиб один человек. Позднее стало известно, что число пострадавших в результате пожара возросло до пяти человек, а площадь возгорания увеличилась до 100 квадратных метров.