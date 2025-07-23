Силовой кабель загорелся на стройплощадке на Воробьевых горах в Москве

23 июля на улице Мытной в Москве произошел пожар. В результате случившегося три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа, из соседних квартир эвакуировали 15 человек. В горящей квартире погиб один человек. Позднее стало известно, что число пострадавших в результате пожара возросло до пяти человек, а площадь возгорания увеличилась до 100 квадратных метров.