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Сильный ураган оставил Волжский без света и воды

Город Волжский в Волгоградской области остался без света.

Город Волжский в Волгоградской области остался без света. Половина населенного пункта не получает воду. К таким последствиям привел сильный ураган, который обрушил линии электропередач и оборвал кабельные линии.

По данным региональных СМИ, подача питьевого водоснабжения была прекращена в 18:45 из-за прекращения подачи электроэнергеии на водозаборные объекты. В частности, воду не получают жители поселка Краснооктябрьский.

При этом существует угроза, что подача воды будет снижена на все части города, если не удасться в ближайшее время восстановить электроснабжение водозаборных сооружений.