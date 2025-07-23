Сильный ураган оставил Волжский без света и воды

Город Волжский в Волгоградской области остался без света. Половина населенного пункта не получает воду. К таким последствиям привел сильный ураган, который обрушил линии электропередач и оборвал кабельные линии.
По данным региональных СМИ, подача питьевого водоснабжения была прекращена в 18:45 из-за прекращения подачи электроэнергеии на водозаборные объекты. В частности, воду не получают жители поселка Краснооктябрьский.
При этом существует угроза, что подача воды будет снижена на все части города, если не удасться в ближайшее время восстановить электроснабжение водозаборных сооружений.