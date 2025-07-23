Продюсера Baza отправили в СИЗО.

Ранее Следственный комитет направил в Замоскворецкий суд ходатайства об аресте Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой по обвинению в получении взятки. По словам адвокатов, задержание журналистов сопровождалось процессуальными нестыковками во времени, а сами фигуранты отрицают свою причастность к инкриминируемым действиям.