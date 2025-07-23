Продюсера Telegram-канала Baza Лукьянову арестовали на два месяца

Они были связаны с тем, что журналисты издания получали служебную информацию от правоохранителей — подозреваемых полицейских задержали в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Позже Следственный комитет сообщил о задержании в Москве Трифонова и Лукьяновой по подозрению в даче взятки.