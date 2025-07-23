Продюсера Telegram-канала Baza Лукьянову арестовали на два месяца

Продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова была арестована до 20 сентября по решению Замоскворецкого районного суда Москвы. Об этом в среду, 23 июля, сообщил ее адвокат Егор Филин.
— Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября, — передает слова представителя стороны защиты журналистки РИА Новости.
Инстанция в тот же день отправил главного редактора Baza Глеба Трифонова в следственный изолятор до 20 сентября по делу о даче взяток полицейским группой лиц по предварительному сговору. 22 июля в офисе редакции канала прошли обыски.
Они были связаны с тем, что журналисты издания получали служебную информацию от правоохранителей — подозреваемых полицейских задержали в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Позже Следственный комитет сообщил о задержании в Москве Трифонова и Лукьяновой по подозрению в даче взятки.