Россия и Украина завершили переговоры за 40 минут

В 2025 году Москва и Киев возобновили прямой диалог после трехлетней паузы, проведя в Стамбуле уже две встречи — 16 мая и 2 июня, по итогам которых были достигнуты договоренности об обмене пленными и зафиксированы предварительные параметры мирного урегулирования. Турецкие СМИ называли нынешний раунд переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой.