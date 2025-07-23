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Россия и Украина завершили переговоры за 40 минут

Переговоры между представителями России и Украины завершились в Стамбуле, продолжавшись менее 40 минут. Об этом пишут СМИ.

Переговоры завершились за 40 минут.

Переговоры между представителями России и Украины завершились в Стамбуле, продолжавшись менее 40 минут. Об этом пишут СМИ.

«Переговоры завершились, они длились чуть менее 40 минут», — сообщает ТАСС. Подробности обсуждаемых вопросов и достигнутые договоренности на данный момент официально не раскрываются.

В 2025 году Москва и Киев возобновили прямой диалог после трехлетней паузы, проведя в Стамбуле уже две встречи — 16 мая и 2 июня, по итогам которых были достигнуты договоренности об обмене пленными и зафиксированы предварительные параметры мирного урегулирования. Турецкие СМИ называли нынешний раунд переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой.