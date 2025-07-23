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Переговоры России и Украины прошли на русском языке

Переговоры между российской и украинской делегациями, которые состоялись в Стамбуле, велись на русском языке. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями встречи.

Переговоры между Россией и Украиной прошли в Турции.

Переговоры между российской и украинской делегациями, которые состоялись в Стамбуле, велись на русском языке. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями встречи.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолное видео со вступительным словом главы МИД Турции Фидана на переговорах России и Украины.

«На русском», — сообщил собеседник ТАСС. Так он ответил на вопрос о языке переговоров.

Перед переговорами состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций России и Украины с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Целью встречи называется достижение соглашения о прекращении огня.