Новгородским министром заинтересовалась прокуратура из-за костюма солистки IOWA

Глава Министерства культуры Новгородской области Юлия Тимофеева получила представление от регионального управления прокуратуры из-за костюма в виде «мужских гениталий» солистки группы IOWA Екатерины Иванчиковой. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Новгородской области.
Причиной для разбирательств стал концерт музыкального коллектива в честь Дня защиты детей в Великом Новгороде. Главный редактор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал образ Иванчиковой на выступлении «похабным». Журналист заявил, что всему виной оказались местные власти, которые повели себя крайне безответственного, не проверив репертуар и имидж группы.
— Прокуратура региона направила соответствующее представление министру культуры и туризма Новгородской области 9 июля текущего года, — передает сообщение регионального управления прокуратуры ТАСС.
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