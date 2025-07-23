Новгородским министром заинтересовалась прокуратура из-за костюма солистки IOWA

Причиной для разбирательств стал концерт музыкального коллектива в честь Дня защиты детей в Великом Новгороде. Главный редактор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал образ Иванчиковой на выступлении «похабным». Журналист заявил, что всему виной оказались местные власти, которые повели себя крайне безответственного, не проверив репертуар и имидж группы.