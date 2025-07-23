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В Севастополе осколки БПЛА упали на территорию школы и на пляже

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Севастополе осколки упали на берегу пляжа и на территорию школы в Каче, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, в результате атаки БПЛА ВСУ на данный момент зафиксирована информация: О падении осколков на берегу пляжа “Наш Парус”. На месте работают спецслужбы. Дым, который видно на Северной стороне, — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

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