Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ

Ранее сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, сообщил, что Дональд Трамп поддержал идею новых санкций против РФ и выразил готовность подписать соответствующий законопроект, если он будет принят Конгрессом. Грэм также предлагал ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, продолжающих закупать у России энергоресурсы, однако сенаторы заявляли о необходимости одобрения инициативы самим Трампом.