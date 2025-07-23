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Мединский раскрыл, что Россия предложила Украине

Россия предложила Украине создать три рабочие онлайн-группы для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский рассказал о предложении для Украины.

Россия предложила Украине создать три рабочие онлайн-группы для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы направили украинской стороне предложение о создании трех рабочих групп, которые смогут оперативно обсуждать все возникающие вопросы в онлайн-формате. Украинская сторона решила рассмотреть предложение о рабочих группах», — подчеркнул он. Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что состав российской переговорной делегации может быть изменен в случае появления новых задач, а определение ее участников остается исключительной прерогативой президента РФ. В делегацию входят представители различных сфер, обладающие необходимыми знаниями и опытом для работы с украинской стороной. Вопросы о датах и формате переговоров между Россией и Украиной обсуждаются без затруднений, стороны продолжают искать оптимальные пути для диалога.

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