Мединский раскрыл, что Россия предложила Украине

Ранее сообщалось, что состав российской переговорной делегации может быть изменен в случае появления новых задач, а определение ее участников остается исключительной прерогативой президента РФ. В делегацию входят представители различных сфер, обладающие необходимыми знаниями и опытом для работы с украинской стороной. Вопросы о датах и формате переговоров между Россией и Украиной обсуждаются без затруднений, стороны продолжают искать оптимальные пути для диалога.