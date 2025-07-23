Барака Обаму хотят привлечь к ответственности за госизмену.
Действия экс-президента США Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о «российском следе» можно считать покушением на госизмену. Такое мнение высказала директор национальной разведки США Тулси Габбард.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦРУ пересмотрело выводы о вмешательстве РФ и поддержке Трампа на выборах в 2016 году.
«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору. Он был направлен на попытку подорвать президентство [Дональда] Трампа», — сказала Габбард на брифинге в Белом доме, пишет Fox News.
По ее словам, были преднамеренно изготовлены многочисленные фиктивные документы, содержание которых противоречило выводам разведывательных структур. Изначальный замысел и последующие действия можно охарактеризовать исключительно как многолетний заговор против граждан США и с целью измены, считает Габбард. Она отметила, что в материалах американской разведки отсутствуют сведения о наличии у России предпочтений в отношении каких-либо кандидатов на выборах 2016 года.
Привлечь Обаму к ответственности за участие в формировании опровергнутой версии о «российском следе» призвала и официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Она предложила провести расследование и наказать каждого причастного. В их числе, например, бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми.