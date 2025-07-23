Экс-президента США обвинили в госизмене

По ее словам, были преднамеренно изготовлены многочисленные фиктивные документы, содержание которых противоречило выводам разведывательных структур. Изначальный замысел и последующие действия можно охарактеризовать исключительно как многолетний заговор против граждан США и с целью измены, считает Габбард. Она отметила, что в материалах американской разведки отсутствуют сведения о наличии у России предпочтений в отношении каких-либо кандидатов на выборах 2016 года.