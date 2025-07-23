Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Мединский заявил о масштабном обмене телами погибших.
Россия и Украина завершили процесс обмена телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, Москва вернула украинской стороне более 7 тысяч тел, взамен получив «небольшое количество своих».
«Мы обменялись телами павших. Российская сторона передала украинской стороне более 7 тысяч тел погибших военнослужащих, мы получили обратно небольшое количество своих», — заявил Мединский. Об этом пишет ТАСС.
Ранее процесс обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной проходил поэтапно в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. В предыдущих обменах российская сторона возвращала Украине сотни и тысячи тел украинских военных, получая взамен значительно меньшее количество тел своих военнослужащих.