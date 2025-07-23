В Стамбуле завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине: главное об СВО 23 июля

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершился, продолжительность встречи составила примерно один час. С большой долей вероятности продолжение переговоров в четверг не планируется. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Украиной. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.