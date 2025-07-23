В Стамбуле завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине: главное об СВО 23 июля

Третий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле.
Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершился, продолжительность встречи составила примерно один час. С большой долей вероятности продолжение переговоров в четверг не планируется. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Украиной. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.
Третий раунд переговоров прошел в Стамбуле.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТретий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле: онлайн-трансляция.
В Чираганском дворце закончился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговоры открылись личной встречей руководителей делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. Диалог проходил в формате тет-а-тет, после чего там же состоялись основные переговоры. Это уже третий раунд прямых переговоров между двумя странами в 2025 году.
Зеленский назвал главную для Украины тему на переговорах.
Делегация Украины будет настаивать на прекращении полного огня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинская сторона акцентирует свое внимание на прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
В марте российский президент Владимир Путин выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, предусматривающей временную приостановку атак на энергетические объекты Украины сроком на 30 дней. Глава российского государства также отметил, что для недопущения дальнейшей эскалации конфликта необходимо полностью прекратить оказание Украине военной помощи, включая передачу разведывательных данных. Однако украинская сторона свыше 100 раз нарушила договоренности.
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. По информации Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ в зоне проведения СВО потеряли больше 1,2 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери потерпела группировка ВСУ в зоне ответственности войск «Центр» — 405 человек.
В зоне «Запад» число потерь среди личного состава превысило 250 человек. В районе действия войск объединения «Восток» зафиксированы потери до 200 военнослужащих. На южном направлении эта цифра достигла 145 человек. Кроме того, в зоне ответственности сил группировки «Север» потери оцениваются до 165 военнослужащих, а на направлении «Днепр» — до 55 человек.
Украинские военные потеряли боевиков двух элитных бригад.
Российские силовые структуры в ходе освобождения населенного пункта Варачино уничтожили боевиков двух элитных бригад и одного штурмового полка ВСУ. Противник понес потери среди подразделений элитной 71-й егерской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 78-го десантно-штурмового полка украинских военных. Для усиления этих соединений были привлечены резервы 15-го пограничного отряда и переброшены дополнительные силы из состава 156-й механизированной бригады.
На Украине военнослужащие России уничтожили ВПК и цех сборки беспилотников ВСУ.
ВС РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины. С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены цех по сборке БПЛА, пункты управления летательных аппаратов дальнего действия и склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, были разрушены пункты временного размещения украинских военных.
Цель СВО заключается в спасении украинского народа.
В ходе пленарного заседания весенней сессии нижней палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все действия, которые предпринимает Россия в рамках спецоперации, направлены на спасение украинского народа и страны, которая считается близкой. Также на заседании напомнили, что решение о начале СВО не предполагало оккупацию украинских земель. Основным целями такого решения были обозначены денацификация и демилитаризация Украины.
Рогов высказался об украинской вербовке наемников через Латинскую Америку.
Киевский режим через посольства намерен вербовать наемников. Как сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пополнять ряды боевиков ВСУ будет с помощью открытия новых посольств в Латинской Америке. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский планирует дополнительные сценарии бегства из страны, если события будут развиваться не в их пользу.
Над Севастополем были сбиты шесть беспилотников.
Шесть БПЛА украинских военнослужащих были сбиты над Севастополем. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, три из них ликвидированы над полем, еще три — над морем на большом отдалении от берега. Также губернатор рекомендовал жителям сохранять спокойствие и укрываться в безопасных местах при виде подозрительного летательного аппарата.
Артиллерия РФ уничтожила пункт наблюдения операторов беспилотников ВСУ.
Российская артиллерийская установка «Малка» оказывает существенную поддержку подразделениям ВС РФ, ведущим наступление на красноармейском направлении. Как сообщает Пятый канал, силы группировки «Центр» нанесли удары по украинскому наблюдательному пункту операторов беспилотных летательных аппаратов, используя 203-миллиметровые снаряды массой 110 килограммов. Следует отметить, что «Малка» занимает первое место по мощности среди артиллерийских систем, находящихся на вооружении России, и способна эффективно поражать даже глубоко укрепленные позиции противника.