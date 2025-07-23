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Россия сделала Украине предложение по погибшим и пленным солдатам ВСУ

Россия предложила Украине провести обмен военнопленными по формуле «1200 на 1200» с каждой стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры между Россией и Украиной прошли 23 июля.

Россия предложила Украине провести обмен военнопленными по формуле «1200 на 1200» с каждой стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Стамбуле завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине: главное об СВО 23 июля.

«Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Также РФ инициирован обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны», — приводит РИА Новости слова Мединского.

Помощник президента также заявил, что российская сторона передала Украине более 7 тысяч тел погибших, получив в ответ лишь ограниченное число своих военнослужащих. О последней тысяче тел стало известно 17 июля.

В Стамбуле 23 июля прошли переговоры между Москвой и Киевом. Россия выступила с инициативой формирования трех рабочих онлайн-групп для обсуждения наиболее важных вопросов, касающихся двусторонних отношений с Украиной.

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