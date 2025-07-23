Мединский обвинил украинского политика в нравственной деградации

Мединский отреагировал на планы мэра Львова.
Мэр Львова Андрей Садовый предложил провести эксгумацию останков советских воинов, похороненных на мемориале в городе, чтобы освободить место для захоронения бойцов ВСУ. Советник президента России Владимир Мединский назвал это предложение «абсолютной нравственной деградацией».
«Предложение недоделанного гауляйтера Садового выкопать из земли останки ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы похоронить на их месте участников ВСУ, — это абсолютная нравственная деградация», — подчеркнул Мединский. Его слова передает ТАСС.
Ранее Андрей Садовый предлагал обменять эксгумированные останки советских воинов, в том числе агента НКВД Николая Кузнецова, на украинских военных, находящихся в плену. Это предложение вызвало негативную реакцию в России: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что подобные инициативы стали возможны после изменений в украинском руководстве с 2014 года. Все эксгумированные останки планируется перезахоронить на Голосковском кладбище.