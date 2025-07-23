Мединский обвинил украинского политика в нравственной деградации

Ранее Андрей Садовый предлагал обменять эксгумированные останки советских воинов, в том числе агента НКВД Николая Кузнецова, на украинских военных, находящихся в плену. Это предложение вызвало негативную реакцию в России: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что подобные инициативы стали возможны после изменений в украинском руководстве с 2014 года. Все эксгумированные останки планируется перезахоронить на Голосковском кладбище.