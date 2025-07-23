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Российский военный самолет засекли у побережья Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek.

Российский военный самолет засекли над США.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), говорится в заявлении военных. Российский самолет не пересекал воздушное пространство США или Канады», — говорится в публикации.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕYle: самолет разведки США замечен вблизи границы с Россией.

В июне американская разведка сообщала о выводе на орбиту российского спутника «Космос-2558», который, по оценкам, мог быть оснащен противоспутниковым оружием и сопровождал американский спутник-шпион. Пентагон отмечал, что внимательно следит за действиями России в космосе, а «Роскосмос» подчеркивал, что все запуски осуществляются в интересах Минобороны РФ.