Российский военный самолет засекли у побережья Аляски

В июне американская разведка сообщала о выводе на орбиту российского спутника «Космос-2558», который, по оценкам, мог быть оснащен противоспутниковым оружием и сопровождал американский спутник-шпион. Пентагон отмечал, что внимательно следит за действиями России в космосе, а «Роскосмос» подчеркивал, что все запуски осуществляются в интересах Минобороны РФ.