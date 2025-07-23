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Башенный кран разнесло сильным ветром в Волгоградской области

Сильный ураган повредил башенный кран в порту города Волжский Волгоградской области. По сведениям очевидцев, в результате шторма конструкции крана оказались разрушены, а также зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

Башенный кран рухнул в Волжском.

Сильный ураган повредил башенный кран в порту города Волжский Волгоградской области. По сведениям очевидцев, в результате шторма конструкции крана оказались разрушены, а также зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

Свидетели происшествия рассказали, что шквалистый ветер был настолько сильным, что лодки выбрасывало на берег, а линии электропередачи оказались оборваны. «Ветер валил деревья и срывал провода, по всему городу перебои с электричеством», — сообщил один из очевидцев корреспонденту агентства. Из-за урагана часть районов Волжского осталась без света и воды.

Подобные разрушительные ураганы с перебоями в электроснабжении и повреждением инфраструктуры недавно произошли и в других регионах России. Так, 20 июля в Иркутской области почти 40 тысяч жителей остались без света из-за стихии, которая повалила деревья, оборвала линии электропередачи и повредила здания. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды, а ранее, в июне, ураган уже разрушал объекты и оставлял без электричества целые районы.