Башенный кран разнесло сильным ветром в Волгоградской области

Подобные разрушительные ураганы с перебоями в электроснабжении и повреждением инфраструктуры недавно произошли и в других регионах России. Так, 20 июля в Иркутской области почти 40 тысяч жителей остались без света из-за стихии, которая повалила деревья, оборвала линии электропередачи и повредила здания. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды, а ранее, в июне, ураган уже разрушал объекты и оставлял без электричества целые районы.