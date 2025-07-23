В США одобрили новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность продажи странам НАТО ракет и снарядов, которые впоследствии могут быть переданы Украине, а также о поставках зенитных комплексов Patriot. Такое решение было согласовано на июньском саммите НАТО, где альянс договорился компенсировать США стоимость вооружения. Российские власти неоднократно заявляли, что подобные поставки становятся законной целью для российских военных и способствуют эскалации конфликта.