Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город в Волгоградской области остался без воды из-за урагана

Ураганный ветер оставил поселок Краснооктябрьский в Волгоградской области без водоснабжения. Причиной стала авария на кабельной линии ЛЭС, приведшая к отключению электроэнергии на водозаборных сооружениях. Об этом сообщает telegram-канал администрации города Волжский.

Ураган оставил жителей в Волгоградской области без воды.

Ураганный ветер оставил поселок Краснооктябрьский в Волгоградской области без водоснабжения. Причиной стала авария на кабельной линии ЛЭС, приведшая к отключению электроэнергии на водозаборных сооружениях. Об этом сообщает telegram-канал администрации города Волжский.

«В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений города. Из-за этого в 18:45 прекратилась подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьский», — говорится в сообщении администрации. В публикации уточняется, что если электроснабжение не будет восстановлено в ближайшее время, МУП «Водоканал» будет вынуждено снизить подачу холодной воды и в другие районы.

Специалисты филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго», а также ВМЭС работают на месте происшествия. По данным администрации, восстановление электроснабжения организовано по резервным схемам для части потребителей. Энергетики продолжают устранять последствия повреждения, вызванного грозовым фронтом и ветром с порывами до 25 метров в секунду. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех абонентов.