Город в Волгоградской области остался без воды из-за урагана

«В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений города. Из-за этого в 18:45 прекратилась подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьский», — говорится в сообщении администрации. В публикации уточняется, что если электроснабжение не будет восстановлено в ближайшее время, МУП «Водоканал» будет вынуждено снизить подачу холодной воды и в другие районы.