Взрывы газовых баллонов и пожар произошли на севере столицы. Об этом в среду, 23 июля, сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что пострадал один человек, у него 15 процентов ожогов тела.
— Жители Беломорской улицы пару часов назад услышали серию взрывов со стороны многоэтажного дома. Потом из квартиры на седьмом этаже повалил густой дым и появились языки пламени. Очевидцы рассказали, что рванули газовые баллоны для плиты на кухне у 57-летнего жителя дома, а взрывной волной выбило окна. Его квартира была отключена от электричества и газа, предположительно, за долги, — сказано в публикации.
Владельца квартиры доставили в НИИ имени Склифосовского с 15 процентами ожогами тела.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города.
В этот же день на строительной площадке большого трамплина на Воробьевых горах в Москве загорелся силовой кабель.