Умеров заявил о готовности Украины к немедленному прекращению огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 июля о готовности Киева к немедленному прекращению огня и подчеркнул, что украинская сторона открыта для переговоров. При этом он отметил, что решение о прекращении боевых действий зависит от России, и призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины. Подробнее о заявлениях Умерова после переговоров с Россией, читайте в материале URA.RU.