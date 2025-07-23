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Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул

Делегация России завершит свою работу на переговорах с представителями Украины в Стамбуле и покинет город в четверг, 24 июля. Об этом сообщают СМИ.

Российская делегация покинет Стамбул 24 июля.

Делегация России завершит свою работу на переговорах с представителями Украины в Стамбуле и покинет город в четверг, 24 июля. Об этом сообщают СМИ.

«Завтра уезжают», — сообщил источник, отвечая на вопрос о планах российской делегации относительно дальнейшего пребывания в Турции. Источник также подтвердил, что продолжения третьего раунда переговоров в четверг не запланировано, и он официально завершен. Его слова передают РИА Новости.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле был анонсирован на конец недели, однако точные даты и состав участников ранее не раскрывались. Ожидалось, что встреча пройдет в среду или четверг, но теперь переговоры официально завершены, и российская делегация покинет город 24 июля.