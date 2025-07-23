Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле был анонсирован на конец недели, однако точные даты и состав участников ранее не раскрывались. Ожидалось, что встреча пройдет в среду или четверг, но теперь переговоры официально завершены, и российская делегация покинет город 24 июля.