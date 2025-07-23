Эксперты СК реконструировали теракт в «Крокусе»

«Мы принимали участие и в расследовании террористического акта в концертном зале “Крокус Сити Холл”. По результатам фотовидеотехнических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов, получена реконструкция событий, запечатленных с разных ракурсов. В ходе цифровой обработки установлена внешность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности», — сказал он в интервью «Российской газете».
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.