Эксперты СК реконструировали теракт в «Крокусе»

«Мы принимали участие и в расследовании террористического акта в концертном зале “Крокус Сити Холл”. По результатам фотовидеотехнических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов, получена реконструкция событий, запечатленных с разных ракурсов. В ходе цифровой обработки установлена внешность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности», — сказал он в интервью «Российской газете».