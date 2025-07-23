В Севастополе обломки беспилотника ВСУ упали на пляж

Осколки украинского БПЛА упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе. Об этом в среду, 23 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— О падении осколков на берегу пляжа «Наш Парус». На месте работают спецслужбы. Никто из людей не пострадал, — написал он в Telegram-канале.
Пляж «Наш Парус» расположен в поселке городского типа Кача. Там обломки дрона упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях, уточнил Развожаев. В Каче повреждения также получила легковая машина.
Кроме того, в результате падения осколков сбитых БПЛА загорелась трава на Северной стороне Севастополя. Огонь локализовали, угрозы его распространения нет, уточнил губернатор в публикации.
Вооруженные силы РФ за сутки сбили ряд целей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили 23 июля в Министерстве обороны России. Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 256 беспилотников.