Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе обломки беспилотника ВСУ упали на пляж

Осколки украинского БПЛА упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе. Об этом в среду, 23 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Осколки украинского БПЛА упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе. Об этом в среду, 23 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— О падении осколков на берегу пляжа «Наш Парус». На месте работают спецслужбы. Никто из людей не пострадал, — написал он в Telegram-канале.

Пляж «Наш Парус» расположен в поселке городского типа Кача. Там обломки дрона упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях, уточнил Развожаев. В Каче повреждения также получила легковая машина.

Кроме того, в результате падения осколков сбитых БПЛА загорелась трава на Северной стороне Севастополя. Огонь локализовали, угрозы его распространения нет, уточнил губернатор в публикации.

Вооруженные силы РФ за сутки сбили ряд целей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили 23 июля в Министерстве обороны России. Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 256 беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше