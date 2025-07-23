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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья южных Курил

В Тихом океане вечером 23 июля зафиксировали землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 июля в Тихом океане произошло ЧП. Сейсмологи зафиксировали землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,5 балла. Об этом оповестила сейсмолог и начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

По ее данным, землетрясение произошло у побережья южных Курил. Сейсмолог также отметила, что тревогу цунами в регионе не объявляли.

«Землетрясения магнитудой 4,5 произошло в ночь на 24 июля в Тихом океане. Эпицентр находился в 35-ти километрах северо-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 145 километров», — уведомила спикер.

Природный катаклизм накрыл также Новосибирск. По словам жителей, они почувствовали сильные подземные толчки. Читательница КП рассказала, что землетрясение ощущалось даже на 10 этаже офисного здания.