Сальдо выехал на место крупного пожара после атаки БПЛА в Геническе

Очередная террористическая атака ВСУ зафиксирована в Херсонской области. После падения обломков сбитого российскими системами ПВО беспилотника возник крупный пожар, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.
Глава региона выехал лично на место ликвидации пожара. Судя по кадрам, опубликованным Сальдо, горит трава в районе линии электропередач.
Сальдо также отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
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