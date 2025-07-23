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Сальдо выехал на место крупного пожара после атаки БПЛА в Геническе

Очередная террористическая атака ВСУ зафиксирована в Херсонской области.

Очередная террористическая атака ВСУ зафиксирована в Херсонской области. После падения обломков сбитого российскими системами ПВО беспилотника возник крупный пожар, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона выехал лично на место ликвидации пожара. Судя по кадрам, опубликованным Сальдо, горит трава в районе линии электропередач.

«Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым. Сотрудники МЧС локализуют возгорание», — написал губернатор.

Сальдо также отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

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