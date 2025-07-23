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У осужденной за операцию жене главы ФЕОР хирурга Лонской произошел инсульт

У осужденной врача-хирурга Екатерины Лонской произошел инсульт. Об этом в среду, 23 июля, сообщила ее адвокат Кристина Высоцкая.

У осужденной врача-хирурга Екатерины Лонской произошел инсульт. Об этом в среду, 23 июля, сообщила ее адвокат Кристина Высоцкая.

Медика арестовали после того, как она провела операцию на веки супруге главы Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР) Инне Бороде, в результате которой женщина ослепла.

— У Екатерины действительно инсульт. Медицинские документы приобщены к делу, — цитирует юриста РБК.

О том, что осужденная лежит в нейрореанимации с 22 июля, сторона защиты сообщила ранее в Telegram-канале. Ее диагноз — ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Из-за состояния Лонской судебное заседание, которое было назначено на 14:00 23 июля, было отложено, рассказали адвокаты.

27 июня суд в Москве приговорил к 11 месяцам колонии-поселения Екатерину Лонскую из-за пластической операции, которую она проводила жене президента ФЕОР Инне Бороде.

Лонскую задержали 23 декабря. Супруга главы еврейской общины России обратилась к ней с просьбой подтянуть веки в мае прошлого года. После проведенной операции у женщины ухудшилось зрение и она была вынуждена восстанавливать его в Италии. В начале января текущего года пластическому хирургу предъявили обвинения, а через месяц ее арестовали.