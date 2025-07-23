У осужденной за операцию жене главы ФЕОР хирурга Лонской произошел инсульт

Лонскую задержали 23 декабря. Супруга главы еврейской общины России обратилась к ней с просьбой подтянуть веки в мае прошлого года. После проведенной операции у женщины ухудшилось зрение и она была вынуждена восстанавливать его в Италии. В начале января текущего года пластическому хирургу предъявили обвинения, а через месяц ее арестовали.