Премьера Украины вызвали на ковер из-за Зеленского

Ранее в Киеве и Львове прошли массовые протесты против принятого Верховной Радой закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Законопроект № 12414 вызвал обеспокоенность как среди украинских граждан, так и у международных партнеров, поскольку его принятие расценивалось как угроза самостоятельности антикоррупционной системы, созданной в 2015 году при поддержке стран Запада.