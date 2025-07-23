Премьера Украины вызвали на ковер из-за Зеленского

Свириденко встретилась с послами G7.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с послами стран G7, на которой обсуждалась обеспокоенность дипломатического корпуса действиями Киева в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом глава правительства сообщила в соцсетях.
«Сегодня состоялась содержательная встреча правительственной команды с послами стран G7 по одному из ключевых направлений нашей работы — антикоррупционной политике. Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий кабинета министров», — написала премьер-министр в своем telegram-канале.
По словам Свириденко, в ближайшее время украинское правительство внесет в парламент новый законопроект, который должен устранить имеющиеся разногласия и усилить независимость антикоррупционной инфраструктуры страны. Детали будущих изменений пока не раскрываются, однако подчеркивается, что законопроект направлен на укрепление позиций НАБУ и других профильных органов.
Ранее в Киеве и Львове прошли массовые протесты против принятого Верховной Радой закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Законопроект № 12414 вызвал обеспокоенность как среди украинских граждан, так и у международных партнеров, поскольку его принятие расценивалось как угроза самостоятельности антикоррупционной системы, созданной в 2015 году при поддержке стран Запада.