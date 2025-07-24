Что об итогах переговоров в Стамбуле рассказала российская сторона

Представители России на переговорах предложили Украине провести обмен военнопленными, не менее чем по 1200 человек с каждой стороны. Также российские переговорщики сказали, что готовы на взаимные короткие перемирия на 24 и 48 часов. Это необходимо для эвакуации раненых и погибших бойцов. Кроме того, российская делегация предложила Киеву передать три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Передаче готов помочь «Красный крест», рассказал Мединский.