Снесенные крыши, упавший кран и отсутствие воды: что известно об урагане в Волгоградской области. Фото, видео

«В связи с этим в 18:45 была приостановлена подача питьевой воды в посёлок Краснооктябрьский. Если электроснабжение водозаборных станций не восстановят в ближайшее время, МУП “Водоканал” будет вынужден снизить давление холодного водоснабжения во всех районах города до 1 кгс/см?», — сообщает мэрия.