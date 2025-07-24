Снесенные крыши, упавший кран и отсутствие воды: что известно об урагане в Волгоградской области. Фото, видео

Сильный ливень сопровождался порывистым ветром и градом.
Ураган с сильным ветром, дождем и градом обрушился на Волгоград и Волжский. Это стало причиной отключений электроэнергии, повреждения зданий и порчи урожая. Подробнее — в материале URA.RU.
Ураган обрушился на Волгоград и Волжский.
В некоторых районах области прошел сильный дождь с градом. Был порывистый ветер. Из-за непогоды в некоторых районах Волгограда отключилось электричество, а в Волжском временно прекратилась подача холодной воды. Ее пообещали восстановить в течение 30−40 минут, пишет telegram-канал «Короче, Волгоград».
В Волжском могут снизить подачу холодной воды.
Причина — обрыв линий электропередач и отключение водозаборных сооружений. В сети появилось видео с упавшими ЛЭП, однако по кадрам определить точное место ЧП невозможно.
«В связи с этим в 18:45 была приостановлена подача питьевой воды в посёлок Краснооктябрьский. Если электроснабжение водозаборных станций не восстановят в ближайшее время, МУП “Водоканал” будет вынужден снизить давление холодного водоснабжения во всех районах города до 1 кгс/см?», — сообщает мэрия.
В Волжском снесло крышу у школы.
В Волжском сильными порывами ветра сорвало крышу со школы №?15. Повреждена столовая, также оборваны электропровода. Это следует из видео, опубликованном очевидцами с места ЧП.
Ветер и град в Волгоградской области повредили урожай.
На ГЭСе [между городами Волгоград и Волжский] сильный ветер сорвал москитные сетки с окон. В населенном пункте Латошинка прошел крупный град, а в Чернышковском районе разрушены подвесной мост и крыша дома. Град также повредил урожай.
Сильный ветер посрывал москитные сетки с окон telegram-канал «Короче, Волгоград’У одного из домов обрушилась кровля telegram-канал “Короче, Волгоград’Ветром снесло шифер с крыши дома telegram-канал “Короче, Волгоград’В Волгоградской области прошел обильный град telegram-канал “Короче, Волгоград’Льдины повредили урожай telegram-канал “Короче, Волгоград’Град побил насаждения в огородах telegram-канал “Короче, Волгоград”.
Огромный кран рухнул в речпорту.
Погрузочный кран рухнул в речном порту города Волжский. На кадрах, сделанных местными жителями, видно, как один из погрузочных кранов, движимый силой ветра, наезжает на другой. От удала конструкция рушится.