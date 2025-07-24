Мединский дал Рютте урок истории

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — отметил Мединский. Его слова передает РИА Новости.