Мединский дал Рютте урок истории

Мединский рассказал Рютте про Китай.
Необходимо учитывать исторические факты при обсуждении мирных инициатив. Такое заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский, отвечая на вопрос о перспективах личной встречи лидеров России и Украины. Он добавил, что говорит это генеральному секретарю НАТО Марку Рютте — большому любителю истории.
«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — отметил Мединский. Его слова передает РИА Новости.
В июне 2025 года между Владимиром Мединским и генсеком НАТО Марком Рютте уже возникал заочный спор: Рютте выразил сомнения в статусе российского переговорщика, назвав Мединского «историком» и «несерьезным» участником переговоров с Украиной. В ответ Мединский предложил Рютте ознакомиться с учебниками истории, чтобы уточнить факты о существовании Украины в XII веке.