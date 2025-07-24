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Мединский дал Рютте урок истории

Необходимо учитывать исторические факты при обсуждении мирных инициатив. Такое заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский, отвечая на вопрос о перспективах личной встречи лидеров России и Украины. Он добавил, что говорит это генеральному секретарю НАТО Марку Рютте — большому любителю истории.

Мединский рассказал Рютте про Китай.

Необходимо учитывать исторические факты при обсуждении мирных инициатив. Такое заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский, отвечая на вопрос о перспективах личной встречи лидеров России и Украины. Он добавил, что говорит это генеральному секретарю НАТО Марку Рютте — большому любителю истории.

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — отметил Мединский. Его слова передает РИА Новости.

В июне 2025 года между Владимиром Мединским и генсеком НАТО Марком Рютте уже возникал заочный спор: Рютте выразил сомнения в статусе российского переговорщика, назвав Мединского «историком» и «несерьезным» участником переговоров с Украиной. В ответ Мединский предложил Рютте ознакомиться с учебниками истории, чтобы уточнить факты о существовании Украины в XII веке.

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