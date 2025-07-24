Два человека пострадали на квесте в Москве из-за возникшего пожара

Пожар произошел во время квеста про апокалипсис в квеструме «Клаустрофобия» в Москве. Пострадали два человека, сообщил в среду, 23 июля, Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что днем пришли в квеструм «Клаустрофобия» на Шарикоподшипниковской улице. Они хотели посетить квест-перформанс «Форт 57» про глобальную катастрофу на Земле и апокалипсис. Под конец игры завыла пожарная сигнализация, и они подумали, что это часть шоу. Но почувствовали запах дыма и быстро вышли на улицу. Часть компании осталась на третьем этаже здания в баре, там сигнализация не сработала, — говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавшие люди надышались дымом.
26 мая суд в Москве приговорил к двум годам лишения свободы условно двоих организаторов квеста, на котором пять школьников получили ожоги из-за пожара.
Инцидент произошел осенью 2022 года. В результате происшествия пострадали двое сотрудников, которые проводили квест, а также четверо подростков в возрасте от 14 до 15 лет. Все потерпевшие получили термические ожоги. По предварительным данным, причиной стало неаккуратное использование небольшого газового баллона.