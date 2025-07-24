Два человека пострадали на квесте в Москве из-за возникшего пожара

— Очевидцы рассказали, что днем пришли в квеструм «Клаустрофобия» на Шарикоподшипниковской улице. Они хотели посетить квест-перформанс «Форт 57» про глобальную катастрофу на Земле и апокалипсис. Под конец игры завыла пожарная сигнализация, и они подумали, что это часть шоу. Но почувствовали запах дыма и быстро вышли на улицу. Часть компании осталась на третьем этаже здания в баре, там сигнализация не сработала, — говорится в публикации.