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Часть Николаева на юге Украины осталась без электричества

Причина отключения света в настоящее время не установлена.

Источник: Аргументы и факты

Ряд районов Николаева, который находится на юге Украины, остался без электричества, говорится в сообщении мэра города Александра Сенкевича.

Он уточнил, что причина отключения света в настоящее время не установлена.

«В некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия», — написал Сенкевич в своём блоге в соцсетях.

По его словам, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.