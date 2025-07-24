Часть Николаева на юге Украины осталась без электричества

Ряд районов Николаева, который находится на юге Украины, остался без электричества, говорится в сообщении мэра города Александра Сенкевича.
Он уточнил, что причина отключения света в настоящее время не установлена.
«В некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия», — написал Сенкевич в своём блоге в соцсетях.
По его словам, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.