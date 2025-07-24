Решил поставить точку в конфликте: лук и стрелы стали окончанием ссоры между коллегами

В среду, 23 июля, между работниками завода в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт, который вылился в нечто страшное. Один из участников ссоры неожиданно для всех выстрелил в своего оппонента из лука. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ, пострадавшая госпитализирована.
«Прибывшими незамедлительно на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука. Пострадавшая госпитализирована», — отмечается в сообщении.
39-летний стрелявший уже доставлен в отдел полиции для установления деталей и причин данного инцидента. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как KP.RU писал ранее, 23 июня 2023 года в парке отдыха на берегу Яченки в Калуге во время ссоры мужчина выстрелил из лука в одного из оппонентов. К счастью, стрела в него не попала, однако на этом хулиган не остановился и продолжал сыпать угрозами в адрес окружающих. Спустя год его признали виновным в хулиганстве.