Решил поставить точку в конфликте: лук и стрелы стали окончанием ссоры между коллегами

Как KP.RU писал ранее, 23 июня 2023 года в парке отдыха на берегу Яченки в Калуге во время ссоры мужчина выстрелил из лука в одного из оппонентов. К счастью, стрела в него не попала, однако на этом хулиган не остановился и продолжал сыпать угрозами в адрес окружающих. Спустя год его признали виновным в хулиганстве.