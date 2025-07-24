Тело пропавшего во время сплава на байдарках туриста нашли в Карелии

Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава на байдарках туриста около острова Варбалуд в Онежской губе Белого моря. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Госкомитете по безопасности Республики Карелия.
Погибший мужчина был одет в спасательный жилет.
— Тело подняли из воды. Доставляется на берег, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте работают сотрудники поисково-спасательной службы и правоохранители. Поиски двух других туристов-байдарочников продолжаются.
20 июля сообщалось, что незарегистрированная в МЧС группа из семи туристов сплавлялась на байдарках по маршруту от островов Кузова в Карелии до Соловецких островов Архангельской области. Из-за ухудшения погоды группа решила повернуть назад. Четверо человек, плывших на парных байдарках, достигли разных островов архипелага Кузова. Спасатели МЧС эвакуировали двоих, вертолет Ми-8 направлен за оставшимися двумя. Судьба трех туристов остается неизвестной.