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Тело пропавшего во время сплава на байдарках туриста нашли в Карелии

Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава на байдарках туриста около острова Варбалуд в Онежской губе Белого моря. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Госкомитете по безопасности Республики Карелия.

Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава на байдарках туриста около острова Варбалуд в Онежской губе Белого моря. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Госкомитете по безопасности Республики Карелия.

Погибший мужчина был одет в спасательный жилет.

— Тело подняли из воды. Доставляется на берег, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте работают сотрудники поисково-спасательной службы и правоохранители. Поиски двух других туристов-байдарочников продолжаются.

20 июля сообщалось, что незарегистрированная в МЧС группа из семи туристов сплавлялась на байдарках по маршруту от островов Кузова в Карелии до Соловецких островов Архангельской области. Из-за ухудшения погоды группа решила повернуть назад. Четверо человек, плывших на парных байдарках, достигли разных островов архипелага Кузова. Спасатели МЧС эвакуировали двоих, вертолет Ми-8 направлен за оставшимися двумя. Судьба трех туристов остается неизвестной.