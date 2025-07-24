Как отреагировали жители Волгоградской области на страшный ураган. Фото, видео

Ураган пришел в регион 23 июля (архивное фото).
В поселке Краснооктябрьский Волгоградской области в результате сильного ураганного ветра произошло аварийное отключение электричества на водозаборных объектах, вызванное повреждением кабельной линии ЛЭС. Из-за этого населенный пункт остался без воды. Вместе с этим стихия не отступает и продолжает свое разрушительное шествие. Подробнее о том, как жители оказались в центре страшного урагана — в материале URA.RU.
«Завтра весь день воды не будет».
Ветер повредил часть крыши жилого домаФото: Соцсети.
Из-за ремонта станции есть вероятность, что весь завтрашний день воды может не быть. Жительница поселка призывает всех как можно скорее сделать запасы, пока вода еще есть в водопроводе. «Когда восстановят неизвестно, но скорее всего завтра весь день воды не будет, а может и больше. Так что набираем побольше во все емкости которые есть. Думаю подвоз будет властями организован», — написала жительница.
«Ветром с велика снесло…».
Порывы ветра достигают 25 метров в секундуФото: Илья Московец © URA.RU.
Порывы ветра достигают такой силы, что способны уронить человека с велосипеда. «Меня ветром с великом снесло, еще этот песок в глаза… Все коленки в крови, хорошо что зуб не выбила в этот раз», — рассказала жительница Волгоградской области. При этом многие в недоумении, как при порывах до 25 метров в секунду до сих пор работает аэропорт. «Удивительно, что аэропорт работает без перебоев», — сообщает читательница Татьяна.
Перебои с электричеством.
Ущерб наносят ветер, град и ливниФото: Соцсети.
Комментаторы сообщают, что из-за сильного ветра падают столбы с линями электропередач, из-за чего пропадает электричество. «На Нариманов, напротив магазина “Пятерочка” дерево упало, прям на линии электропередач», — делится один из читателей. При этом не в безопасности и люди, находящиеся внутри зданий. «Я в лифте чуть не застрял, потом он начал меня по этажам возить. В итоге еле смог выбраться», — рассказал молодой человек.
В центре урагана.
Жители определенных районов Краснооктябрьского оказались посреди урагана. По их словам, это было крайне жуткое зрелище. «В жилгородке страшно сверкает, со всех сторон. И шел прям ураган воронкой», — рассказала Карина. Жители соседних поселков также попали под действие непогоды. «Ерзовка, что у нас было лучше не спрашивать», — пишет житель населенного пункта.