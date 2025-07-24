Как отреагировали жители Волгоградской области на страшный ураган. Фото, видео

Из-за ремонта станции есть вероятность, что весь завтрашний день воды может не быть. Жительница поселка призывает всех как можно скорее сделать запасы, пока вода еще есть в водопроводе. «Когда восстановят неизвестно, но скорее всего завтра весь день воды не будет, а может и больше. Так что набираем побольше во все емкости которые есть. Думаю подвоз будет властями организован», — написала жительница.