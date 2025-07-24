Под Волгоградом ураган сорвал башенный кран и обесточил часть города

В Волжском штормовой ветер сорвал башенный кран. Видео © Telegram / Халиков.
Как рассказали в администрации Волжского, в результате аварийного отключения несколько районов остались без электричества и водоснабжения. Нарушения связаны с обрывом кабеля, подающего питание на городские водозаборные станции.
В компании «Россети Юг» сообщили, что специалисты филиалов «Волгоградэнерго» и «ВМЭС» заняты восстановлением энергетической инфраструктуры региона. 19 бригад энергетиков ведут работы на объектах энергетического комплекса в условиях грозового фронта.
А ранее в Ростовской области города Зверево и Гуково, а также несколько сёл временно остались без водоснабжения. Из-за грозы произошло отключение света, в результате чего работа насосных станций была остановлена.