В районе сочинского аэропорта прогремел мощный взрыв

Похожие инциденты с взрывами ранее уже происходили в других регионах России. Так, в Московской области жители Дмитрова и деревни Зверково сообщали о звуках беспилотников и последующих взрывах, а в Зеленограде фиксировалась работа ПВО по дронам, что подтверждал мэр Москвы Сергей Собянин.