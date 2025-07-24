Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В течение трех часов над территорией РФ уничтожили 21 украинский БПЛА

Над акваториями Черного и Азовского морей сбили 19 украинских дронов вечером 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались атаковать российскую территорию. В результате за вечер 23 июля над регионами сбили 21 дрон ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Большинство беспилотных летательных аппаратов ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, силами ПВО уничтожено два дрона над Краснодарским краем.

«С 20.40 мск до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше