В течение трех часов над территорией РФ уничтожили 21 украинский БПЛА

Украинские беспилотники попытались атаковать российскую территорию. В результате за вечер 23 июля над регионами сбили 21 дрон ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Большинство беспилотных летательных аппаратов ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, силами ПВО уничтожено два дрона над Краснодарским краем.
«С 20.40 мск до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.
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